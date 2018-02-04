شرطة الجوف تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود

علي العنزي(صدى):

تواصل شرطة منطقة الجوف حملتها ” وطن بلا مخالف ” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي بمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة .

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة المقدم يزيد بن سعود النومس أن الحملة استهدفت اليوم عدة مواقع لتجمع الوافدين بالمشاريع الزراعية في مركزي بسيطا وميقوع وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة وإحالتهم لجهات الاختصاص .

ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات 999 وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمساءلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.