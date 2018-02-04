بغداد تعلن أسماء 60 مطلوبا بينهم رغد صدام حسين

بغداد(صدى):

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي داعش والقاعدة وحزب البعث، الذي كان يرأسه الرئيس الراحل صدام حسين.

واشتملت القائمة على اسم ابنة صدام حسين، رغد، التي تعيش حاليا في الأردن، و28 من كوادر تنظيم داعش، و12 من قادة تنظيم القاعدة، و20 من قادة حزب البعث المنحل، إضافة إلى مناصبهم داخل التنظيمات، وبعضهم نشرت صورته.

وجميع تلك الأسماء تعود لعراقيين، ما عدا لبناني واحد هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، المتهم بتجنيد مقاتلين للمشاركة في الأنشطة الإرهابية في العراق.

ولم يدرج في اللائحة اسم زعيم داعش أبو بكر البغدادي المتواري عن الأنظار. ورفض مسؤول أمني رفيع إعطاء الأسباب، إلا أنه أوضح لفرانس برس أن القوائم تضم “ أهم المطلوبين للقضاء العراقي وقررت الجهات الرسمية العراقية نشرها ” .