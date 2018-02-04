الجيش المصري ينفي شن إسرائيل غارت جوية بشمال سيناء

القاهرة(صدى):

علق المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، على تقرير نشرته صحيفة أمريكية ادعت فيه تنفيذ إسرائيل طلعات جوية على مواقع للإرهابيين في سيناء المصرية، عن طريق طائرات بدون طيار.

وقال متحدث الجيش المصري، إن الجيش المصري والشرطة المدنية هما فقط من يحارب الإرهاب بشمال سيناء دون معاونة من آخرين.

وأضاف أن الجيش المصري والشرطة حققا نتائج مبهرة في مواجهة الإرهابيين، وشهد لهما العالم أجمع في مواجهة وتحجيم تلك العناصر الإجرامية وحصارها داخل مثلث عمليات محدود في شمال سيناء.

وشدد الرفاعي، على ضرورة تحري الدقة فيما تنشره الصحف عن القوات المسلحة المصرية والرجوع إلى الجهات الرسمية والمختصة للتأكد من صحة المعلومات.