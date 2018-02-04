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التشكيل النهائي للأهلي في مواجهة الاتحاد

التشكيل النهائي للأهلي في مواجهة الاتحاد
طلال الغامدي(صدى):

انتهت إدارة الأهلي من تحديد التشكيل النهائي للقائمة الأساسية والاحتياطية ، من اللاعبين المشاركين في لقاء الديربي أمام الاتحاد ، مساء اليوم الأحد ، ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من دوري المحترفين .

ويشارك من القائمة الأساسية كل من محمد العويس ومنصور الحربي ومارك ميليغان ومعتز هوساوي وسعيد المولد وكلاوديمير ومحمد بن عمر ، بالإضافة إلى حسين المقهوي وسلمان المؤشر وفيتفاتزيديس ومهند عسيري .

فيما يشارك ضمن قائمة الاحتياطي كل من ياسر المسيليم وعبدالله مجرشي ومحمد آل فتيل وعبدالفتاح عسيري وحمدان الشمراني ، بالإضافة إلى مؤمن زكريا وصالح العمري وليوناردو ووليد باخشوين .

 


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