بالصور.. إغلاق مطعمين ورصد مخالفات بمركز جمعة ربيعة في ” بارق عسير “

أبها(صدى):

تمكنت فرق بلدية بارق بمنطقة عسير، اليوم الأحد، من إغلاق مطعمين ورصد عدة مخالفات على المحال التي لم تتقيد بالاشتراطات الصحية مثل النظافة العامة، والنظافة الشخصية، وكذلك عدم الاهتمام بنظافة الأواني واستخدام أوانٍ متهالكة غير صالحة للاستعمال.

جاء ذلك خلال جولات تفتيشية ميدانية شملت مركز جمعة ربيعة المقاطرة، من قبل أعمال الرقابة الصحية، ‏بناءً على توجيهات رئيس بلدية محافظة بارق أحمد بن عوض البارقي، وحرصاً منه على تقديم غذاء صحي وآمن للمستهلك وعدم التهاون مع أي مخالف.