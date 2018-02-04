وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في تبوك

علي العنزي(صدى):

أعلنت الأحوال المدنية، اليوم الأحد، تقديم خدماتها لمنسوبي مستشفى الملك خالد بتبوك، عبر العربة المتنقلة والتي ستستمر حتى الخميس المقبل.

و يتم تقديم الخدمة للرجال ابتداءً من اليوم حتى الثلاثاء القادم، فيما ستخصص الخدمة للنساء يومي الأربعاء والخميس.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن أحد أهم أهداف العمل في القطاع هو تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة لسائر مناطق المملكة وخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتابع ” الجاسر ” ، ” نحرص على تواجد الوحدات المتنقلة أيضًا في مختلف المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية، وذلك حسب توجيهات سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، والذي وجه بضرورة تفعيل وتكثيف زياراتها لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم ” .