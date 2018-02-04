الإحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية 30% في نوفمبر

علي القحطاني (صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في بيانات رسمية اليوم الأحد، ارتفاع قيمة الصادرات السلعية خلال نوفمبر 2017، بنسبة 29.7% – (تعادل 18.28 مليار ريال) – مقارنة بالشهر المماثل من العام 2016.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية للمملكة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى 79.75 مليار ريال خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 61.47 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2016.

وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السعودية بنسبة 3.8% تعادل 2.94 مليار ريال مقارنة بشهر أكتوبر 2017.

وتنقسم الصادرات السلعية إلى بترولية وغير بترولية.

وأظهرت البيانات، أن الصادرات البترولية قفزت بنسبة 33.5% تعادل 15.51 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وزادات قيمة الصادرات البترولية بنهاية نوفمبر الماضي لـ 61.73 مليار ريال، مقابل 46.22 مليار ريال في نوفمبر 2016.

ومقارنة بشهر أكتوبر، زادت قيمة الصادرات البترولية السعودية في نوفمبر بنسبة 4.8%، تعادل 2.81 مليار ريال.

وارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية خلال نوفمبر بنسبة 18.2% – (تعادل 2.78 مليار ريال) – إلى 18.02 مليار ريال، مقابل 15.25 مليار ريال، خلال الشهر المماثل من العام السابق.

وعلى أساس شهري، شهدت الصادرات السعودية غير البترولية نموا نسبته 0.8% تعادل 136 مليون ريال، خلال نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر 2017.

وأظهرت بيانات الهيئة عن شهر أكتوبر 2017، ارتفاع قيمة الصادرات السلعية للمملكة بنحو 14.1% – (تعادل 9.47 مليار ريال) – مقارنة بالشهر المماثل من العام 2016.