انطلاق ” أودي آفنت بيرفورمانس RS6 ” بقوة 705

متابعات(صدى):

كشف أودي الستار بصورة رسمية عن نسخة RS6 Avant Performance Nogaro Edition التي تعتمد على نسخة RS6 Avant Performance ووصفت النسخة الجديدة بأنها أكثر حصرية وتتميز بحلة خارجية زرقاء لتكريم أودي RS2 من عام 1994 التي كانت أول موديلات RS ، كما زودت النسخة الجديدة بباقة سوداء لامعة ومخارج عادم تيتانيوم وعجلات 21 بوصة بلمسات مصقولة سوداء.

ويستمر التصميم الفريد في مقصورة السيارة مع فرش ألكانتارا أزرق علي المقاعد وألواح الأبواب كما أضاف المصممون تبطين أسود ألكانتارا للسقف وتطريزأزرق مختلف وفرش خاص للأرضية واطارات زرقاء له مع تطعيمات من ألياف الكربون وشعارات “Nogaro Edition”.

وستحمل السيارة محرك V8 سعة 4 لتر بشاحين توربينيين بقوة 598 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر ونظام دفع كلي للسيارة الواجن يمكنها من التسارع من الثبات الى 100 كم في الساعة في 3.7 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 305 كمساعة.

كما تعاونت أودي مع ABT Sportsline لتقديم نسخة مثيرة من السيارة بقوة 698 حصان وعزم دوران 880 نيوتن متر وسرعة قصوى تبلغ 320 كمساعة. وسيقتصر انتاج هذه النسخة الخاصة على 150 نسخة فقط بسعر يبلغ 155.135 ألف دولار