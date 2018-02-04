الأهلي المصري يوضح طبيعة العلاقة بين الخطيب وآل الشيخ

نواف السالم(صدى):

نفى عدلي القيعي، مدير التعاقدات بنادي الأهلي المصري، انحناء محمود الخطيب رئيس النادي أمام تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، خلال تواجدهما بمقصورة استاد فيصل بن فهد بالرياض لمشاهدة مباراة اعتزال فؤاد أنور.

وعلق القيعي على صورة، يظهر فيه الخطيب وهو يجري حوارًا ثنائيًا مع آل الشيخ، قائلًا إنه من الطبيعي للغاية أن يتكئ أي شخص يحاور من بجانبه حتى لا يسمع أحد ما يقوله. وأضاف أنَّ العلاقة بين آل الشيخ والخطيب ليست مجرد علاقة رسمية، بل هي ودية وأبسط من البروتكولات.

وأشار إلى أنَّ من يتحدثون عن العلاقة بين رئيس نادي الأهلي، ورئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة لا يجب الالتفات إلى كلامهم.