غدًا.. آل الشيخ يرعى مراسم توقيع حقوق النقل التلفزيوني

نواف السالم(صدى):

برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، يقام مساء غدٍ ، حفل مراسم توقيع اتفاقية حقوق النقل التلفزيوني والرعايات التسويقية بين الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم وشركة الاتصالات السعودية STC.

وسيتم خلال مراسم توقيع الاتفاقية إيضاح المسابقات الرياضية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم التي ستشملها الاتفاقية في جانب النقل التلفزيوني والرعايات التسويقية والكشف عن هوية الشركة المالكة للحقوق الحصرية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الخطوات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للرياضة بتوجيه ومتابعة ودعم من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ في شتى مجالات قطاع الرياضة بالمملكة بما يكفل تطوير منتج رياضة كرة القدم بما يليق بمستوى وقيمة الكرة السعودية، إلى جانب حرص الهيئة العامة للرياضة لتكون خطواتها ومبادراتها التطويرية متواكبة مع أهداف رؤية المملكة 2030.