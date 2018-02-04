بالفيديو.. فيل ضخم يعاني سكرات الموت وسط حزن أسرته
تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثرًا، يكشف معاناة ” فيل ” ضخم من سكرات الموت أثناء وقوفه مع زوجته وابنه وسط الغابة، بشكل مفاجئ.
وأظهر مقطع الفيديو الفيل الضخم، وهو يترنح غير قادر على الوقوف، حتى يسقط على الأرض ثم يحاول جاهدًا الوقوف مرة أخرى؛ فضلا عن سقطوطه على وجهه ليحاول للمرة الثالثة فيقع مجددًا، لكن هذه المرة على ظهره ويسلم الروح.
وكشف المقطع عن حالة الحزن التي انتابت الفيل الزوجة وابنها، إذ حاولت الأم أن تتحسس حالة الفيل فيما حاول الابن شد الفيل وإيقاظه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42247 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله العظيم ,,
,, قال تعالى : (( كل نفس ذائقة الموت )) ,, صدق الله العظيم ,,
,, والمشهد محزن ، لأنه مشهد موت ،،
,, اسأل الله ان يهون علينا وكل من يقرأ ، سكرات الموت وان يردنا إليه رداً جميلا ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 14217 ] نشر منذ 2 ساعتين
,, آمين ,,