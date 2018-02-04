بالفيديو.. فيل ضخم يعاني سكرات الموت وسط حزن أسرته

نورة الشهري (صدى):

تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثرًا، يكشف معاناة ” فيل ” ضخم من سكرات الموت أثناء وقوفه مع زوجته وابنه وسط الغابة، بشكل مفاجئ.

وأظهر مقطع الفيديو الفيل الضخم، وهو يترنح غير قادر على الوقوف، حتى يسقط على الأرض ثم يحاول جاهدًا الوقوف مرة أخرى؛ فضلا عن سقطوطه على وجهه ليحاول للمرة الثالثة فيقع مجددًا، لكن هذه المرة على ظهره ويسلم الروح.

وكشف المقطع عن حالة الحزن التي انتابت الفيل الزوجة وابنها، إذ حاولت الأم أن تتحسس حالة الفيل فيما حاول الابن شد الفيل وإيقاظه.