التشكيل النهائي للهلال في مواجهة الباطن

ماجد محمد(صدى):

انتهى المدرب الهلالي رامون دياز من تحديد التشكيل النهائي للقائمتين الأساسية والاحتياطية ، للاعبين المشاركين في مباراة مساء اليوم الأحد أمام الباطن ، ضمن لقاءات الجولة الـ20 من بطولة دوري المحترفين .

ويشارك في القائمة الأساسية عبدالله المعيوف ومحمد البريك وأسامة هوساوي ومحمد جحفلي وياسر الشهراني وعبدالله عطيف ، بالإضافة إلى سلمان الفرج ومحمد كنو وفهد الرشيدي ومجاهد المنيع وجيلمين ريفاس .

وفي قائمة البدلاء ، يشارك كل من علي الحبسي وعبدالله الحافظ وعبدالله الزوري ومهند فلاتة ومحمد الشلهوب ، بالإضافة إلى أحمد أشرف وإيزكويل سيروتي ومختار فلاتة وياسر القحطاني .