الفنان محمد هنيدي يسخر من دبلوماسي إسرائيلي على تويتر

أماني الغامدي(صدى):

رد الفنان الكوميدي المصري، محمد هنيدي، اليوم الأحد 4 فبراير 2018، على ” يوناتان جونين ” مسؤول الدبلوماسية الرقمية في وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد أن تفاعل معه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وقال هنيدي ” : بأنه سيغلق حسابه على ” تويتر ” ، وذلك بعدما قال ” جونين ” إن لهنيدي جمهورًا كبيرًا محبًّا لأفلامه في إسرائيل.

ويذكر أن ” جونين ” كتب على حسابه الرسمي : أعجبني هاشتاغ #ASKHenedy الذي دشَّنه عشاق النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي، وبهذه المناسبة أسأل النجم الكبير ومعجبيه: هل تنوي عمل جزء ثانٍ من فيلم صعيدي في الجامعة الأميركية؟ وهل تعرف أن لك جمهورًا واسعًا من عشاق الكوميديا هنا في إسرائيل؟.

ويذكر أن هنيدي ظهر في فيلم ” صعيدي في الجامعة الأمريكية ” وهو يحرق العلم الإسرائيلي أثناء المظاهرات المناهضة للاحتلال داخل الحرم الجامعي.