معارض إيراني: ” ولاية الفقيه ” السبب في تفشي الفساد في إيران

طهران(صدى):

أكد المعارض الإيراني، أبو الفضل قادياني، أن نظرية ” ولاية الفقيه ” هي السبب الرئيسي والمباشر في تفشي الفساد في التي تشهده إيران.

وأشار ” قادياني ” ، إلى أن الشعب رفض تلك النظرية أصل الكوارث والفساد في البلاد، والتي تهيمن على إيران بشكل عام، وخرج ضدها منذ نشأتها.

وطالب المعارض الإيراني، علي خامنئي بإعادة النظر في سياسته، والتخلي عن الاستبداد والقمع ضد الشعب الإيراني، والكف عن التحدث باسم الدين ونشر الخرافات والدعاية التي تؤيد النظام بشكل فج-بحسب قوله-.

وأكد ” قادياني ” ، أن استمرار الشعب الإيراني في التظاهر، سيكون هو الحل من أجل القضاء نهائيًا على الطغيان الإيراني والسير على طريق الإصلاح.