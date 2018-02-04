تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر مارس المقبل

القاهرة(صدى):

أعلن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، عن موعد تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، مؤكدًا إنه سيتم الربط بينهما مارس المقبل بقدرة 3 آلاف ميجا وات عام 2020.

وقال الوزير المصري، خلال مؤتمر الاستثمار الثالث، اليوم الأحد، إنه جارٍ تحويل مصر لمركز للطاقة من خلال الاتفاقيات بمشروعات الربط الكهربائي الإقليمي.

وأضاف الوزير أنَّ أبرز المشروعات الربط الكهربائي مع الأردن بقدرة كهربائية يتم رفعها من 2000 إلى 3000 ميجا وات، وبالإضافة إلى الأردن هناك دراسة قائمة مع قبرص واليونان.