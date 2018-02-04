وثائق تكشف محاولة إيقاع جاسوس بريطاني بترامب

واشنطن(صدى):

رصدت وثائق سرية مسربة في الفترة الأخيرة ، معلومات حول محاولة جاسوس الإيقاع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حيث كافح لمنع انتخابه خلال الانتخابات الرئاسية التي عقدت منذ عامين .

وكشفت المذكرة السرية ” إف بي آي ” ، عن هوية عميل الاستخبارات البريطانية ” إم آي 6 ” ، والذي اتضح أنه يدعى كريستوفر ستيل ” ، حيث قال نصًا لأحد مسؤولي وزارة العدل الأمريكية قبل الانتخابات التي أجريت عام 2016 ” متحمس لمنع ترامب من الفوز بالانتخابات ” .

وفي سياق متصل ، أكد أعضاء من الحزب الجمهوري ، إن هذه الوثيقة تعد بمثابة دليل واضح وراسخ بأن العميل الاستخباراتي تم دفعه لمعاداة الرئيس الأمريكي ” ترامب ” .

وكان العميل ” ستيل ” ، قد أدلى بشهادة ، فضحت علاقة أفراد حملة ترامب الانتخابية بروسيا ، حيث كان لها الفضل في فتح تحقيق معهم من قبل الوكالات الحكومية الأمريكية ، إلا أن ترامب لم يلتفت وقتها إلى مطالب أعضاء الحزب الديمقراطي فيما يتعلق بنشر مذكرة سرية ومحاولة التقليل من جهد الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية ، واصفة ذلك بالعار السياسي .