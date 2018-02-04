” التحاليل المخبرية ” : تمور مزارع ” أوقاف الراجحي ” خالية من المبيدات

علي القحطاني (صدى):

أكدت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت مؤخراً في مختبرات أيداك بالخرج، أن التمور التي تنتجها المشروعات الزراعية بالقصيم وضرماء التابعة لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي خالية تمامًا من متبقيات المبيدات وأنها مطابقة للمعايير وأنظمة الاتحاد الأوربي الخاصة بالأغذية .

وأوضح الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، أن الإدارة الزراعية في إدارة الأوقاف قامت بتنفيذ كافة المتطلبات الفنية التي تحمي البيئة وتحافظ على صحة المستهلكين من مخاطر المبيدات، وتـعمل من أجل تنمية مستدامة للمجتمع تراعي قواعد ومعايير السلامة الغذائية وتـحقيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية وتعزز الثقة لدى عملائنا داخل المملكة وخارجها.

وبيّن ” الراجحي ” أن ذلك تحقق للسنة السابعة عشر على التوالي، مما يؤكد حرص إدارة الأوقاف على سلامة التمور من الآفات الزراعية ومتبقيات المبيدات وحرصها كذلك على جودتها وتميزها الذي عرفت به طوال الأعوام الماضية.