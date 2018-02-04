720 متقدمة لاختبار قياس في المشروع الوطني بتعليم جازان

تركي السالم(صدى):

أنهت 720 طالبة بمختلف المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الليلة الماضية اختبار قياس ” موهبة ” في المشروع الوطني وذلك بمقر المدرسة السابعة للبنات بمدينة جيزان.

وثمنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بجازان رحاب مسلم خلال الزيارة التي قامت بها لمقار لجان الاختبار , جهود إدارة الموهوبات في متابعة و تحفيز الطالبات المتقدمات لاختبار قياس للتعرف على الموهوبات من الطالبات للعام الدراسي 1438 / 1439 هـ حيث بلغ عدد الطالبات المتقدمات للاختبار بتعليم جازان 720 متقدمة .

ونوهت رحاب بما تم تقديمه للطالبات المتقدمات للاختبار من قبل مديرة إدارة الموهوبات وداد سوادي وقائدة المدرسة المستضيفة للاختبار مهرة ولي لتوفير كل ما يحتاجه المتقدمات للاختبار , وتوفير الأجواء المناسبة لهن لتأدية الاختبارات وتوفير كل ما يحتجن إليه من خدمات , سائلة الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يحقق الصالح العام ويخدم الوطن والمواطن.