بالفيديو.. السلطان قابوس يستقبل الرئيس المصري في عمان

مسقط(صدى):

وصل فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى قصر العلم بسلطنة عمان، وكان في استقباله السلطان قابوس بن سعيد، وذلك في مستهل زيارة رسمية لسلطنة عمان هي الأولى له بدعوة من السلطان قابوس.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، كما تناولت المباحثات التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العربية والإقليمية والدولية، ذات الإهتمام المشترك.