بالفيديو.. السلطان قابوس يستقبل الرئيس المصري في عمان
وصل فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى قصر العلم بسلطنة عمان، وكان في استقباله السلطان قابوس بن سعيد، وذلك في مستهل زيارة رسمية لسلطنة عمان هي الأولى له بدعوة من السلطان قابوس.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، كما تناولت المباحثات التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العربية والإقليمية والدولية، ذات الإهتمام المشترك.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2686 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يحسن لنا الخاتمه .. اشبو كذا شكلو مريض ولا ايش حكايته مسكين
سلمان[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 4 ساعات
معلومه سلاطين عمان جذورهم ممتده لقبيلة زهران