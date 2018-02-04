ألمانيا تكتشف مصادر نووي كوريا الشمالية

برلين(صدى):

قال رئيس وكالة الاستخبارات المحلية في ألمانيا هانز جورج ماسن، اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية ربما تكون قد حصلت على معدات وتكنولوجيا لبرامجها النووية والأسلحة من خلال سفارتها في برلين، مؤكدًا أن الكثير من نشاطات الشراء جرت من قبل السفارة خلال السنوات الماضية.

وأضاف هانز جورج، إن :تلك البرامج التي حصلت عليها كوريا الشمالية نعتقد أنها تتعلق ببرامج الصواريخ أو التطوير النووي.

وتابع : أنه على الرغم من أنه لم يتم تحديد طبيعة تلك التكنولوجيا بشكل دقيق، غير أنه أكد إمكانية استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.

ويذكر أن الاتهامات الألمانية جاءت بعد نشر تقرير للأمم المتحدة، يوم الجمعة، جاء فيه أن كوريا الشمالية تنتهك العقوبات من خلال تصدير الفحم والحديد والصلب وغيرها من السلع المحظورة، حيث حققت عائدات تقدر بحوالي 200 مليون دولار العام الماضي، كما عثر فريق من خبراء الأمم المتحدة على دليل يؤكد التعاون العسكري من جانب كوريا الشمالية لتطوير برامج الأسلحة الكيماوية السورية.