بالصور.. أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد قوة طريف

سعيد العجل(صدى):

نقل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – إلى منسوبي قوة طريف .

ونوّه سموه خلال زيارته اليوم لمقر القوة، بما تحظى به القوات العسكرية كافة من دعم ورعاية من لدن القيادة الرشيدة، مشيراً سموه إلى كفاءة وبسالة رجال القوات العسكرية من جميع القطاعات، والمرابطة على الحدود، الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن.