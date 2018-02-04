بالصور.. أمير القصيم يستقبل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل

سعيد العجل(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الدور الهام للهيئة العامة للزكاة والدخل في جباية الزكاة الشرعية المستحقة وتحصيل الضرائب من المنشآت ، منوهًا بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ ، مشيداً سموه بجهود الهيئة المتواصلة والمكثفة من أجل تطوير أساليب العمل بإداراتها وفروعها ، وتسخير التقنية لسرعة وتسهيل خدمة المنشآت ، وتبسيط الإجراءات والنماذج بما يتماشى مع ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ، وبما يسهم في إنهاء مواقف المنشآت بالزكاة والضريبة بدون تأخير ، لافتاً سموه إلى أهمية التواصل مع مستفيدي الهيئة للإجابة على استفساراتهم في ظل الأنظمة المستحدثة المتعلقة بالزكاة والضريبة ، وما تشهده الهيئة من جهود تطويرية بما يتواكب مع برنامج التحول الوطني ويدعم رؤية المملكة 2030 ، في رفع مستوى الأداء في كافة مجالات العمل بالهيئة وفي المجال الزكوي والضريبي ، وحث سموه على مضاعفة الجهود والاستمرار بتقديم الخدمات الالكترونية المقدمة بشكل يعمل على تحسين تقديم الخدمات الإلكترونية لتكون مرتكزة على رضى المنشآت ، مشيراً سموه إلى أهمية تعزيز الوعي حول ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي ، ونائب المحافظ للشؤون التنفيذية ناصر الذبيان ، ومدير عام فرع الهيئة بالقصيم عبدالله المطلق ومدير العلاقات العامة والتسويق والاتصال عبدالله العزيب وعدداً من مسؤولي الهيئة ، الذين تشرفوا بالسلام على سموه وإطلاعه على الجهود التي تقوم بها الهيئة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المنشآت وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ، وتوفير الخدمات عالية الجودة للمنشآت لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم ، ومتابعة المنشآت واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم ، والعمل على نشر الوعي لدى المنشآت وتقوية درجة التزامهم الطوعي ، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.

من جانبه أعرب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة القصيم على الحفاوة التي قوبل بها, مثمناً توجيهاته السديدة وآرائه القيمة ودعمه واهتمامه بأعمال فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقصيم ليؤدي الدور المناط به.