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هيئة السياحة تطور متحف الأحساء كمقر لها

هيئة السياحة تطور متحف الأحساء كمقر لها
نايف السالم(صدى):

أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء خالد بن أحمد الفريدة ، إن هناك عمليات تطوير تجري في الوقت الحالي بالمتحف الذي تصل مساحته إلى 4000 م2 تقريبًا .

وأشار ” الفريدة ” ، إلى أن أعمال التطوير تضمنت استحداث مكاتب جديدة لتتمكن من استيعاب جميع منسوبي فرع الهيئة بالأحساء ، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمتحف ليقوم بدوره في تعريف الزوار والسياح بتاريخ وآثار المنطقة .

وكان منسوبو الهيئة قد باشروا حاليًا العمل في متحف الأحساء بشارع الإمام محمد بن عبدالوهاب ، والذي يقع مقابل مجمع ملعب الأمير فيصل بن فهد الرياضي في الهفوف .


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