” الإسكان ” تعلن اكتمال حجوزات أحد مشروعاتها

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، اكتمال حجوزات أحد مشروعاتها الأربعة التي أطلقتها الأسبوع الماضي، حيث أنهى 192 مواطناً حجوزاتهم للفلل السكنية، في مشروع الأحساء والذي يقام بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك على مساحة تقترب من 50 ألف متر مربع.

فيما يوفر هذا المشروع وحدات سكنية من نوع فيلا تحت الإنشاء بمسطحات بناء تتجاوز 360 مترًا مربعًا، وبأسعار لا تتجاوز الـ700 ألف ريال.

يذكر أن هذا المشروع يتزامن مع ثلاثة مشاريع أخرى تتواصل حجوزاتها، وتتمثل في: اثنان في مدينة الدمام، والآخر في منطقة جازان.