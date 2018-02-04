في اليوم العالمي له.. ” الأمم المتحدة ” تضع طرق للحد من مرض ” السرطان “

نيويورك(صدى):

أكدت هيئة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، والذي يعد اليوم العالمي لمرض السرطان، أن هذا المرض يصيب جميع الناس، الشباب منهم والمسنون والأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأطفال.

كما أنه هو يشكّل عبئاً يثقل كاهل المرضى والأسر والمجتمعات، بالإضافة لكونه يعد من الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.

وأعلنت الهيئة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن أبرز الطرق للحد من مرض السرطان، والتي تتمثل في:

– تجنب التعرض لآشعة الشمس مع استخدام وسائل الحماية منها.

– التقليل من التعرض لتلوث الهواء في الأماكن المغلقة و المفتوحة.

– ممارسة الأنشطة الرياضية.

– التقليل من المشروبات الكحولية.

– المشاركة في برامج منتظمة لفحص السرطان.

– عدم التدخين أو استخدام أياً من أنواع التبغ.

– تناول الأغذية الصحية.

– الرضاعة الطبيعية للنساء تقلص خطر الإصابة بالسرطان.

– تطعيم الأطفال ضد مرض التهاب الكبد B وفيروس الورم الحليمي البشري.