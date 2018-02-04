الخرطوم(صدى):

قال الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، إنه سيضرب بيد من حديد المتآمرين والفاسدين.

وأشار ” البشير ” فى كلمته خلال المؤتمر السنوى لتقويم الأداء لعام 2017 للمنسقية العامة للدفاع الشعبى، إلى أنه سيقوم ببناء جيش قوي؛ للدفاع عن حدود بلاده، والتصدي للأعداء.

وتابع البشير: ” لست مشغولا بعام الانتخابات 2020،لأننا أصحاب منهج،وأنا أول من يقف مع من يختاره الشعب ” .

وأضاف الرئيس السوداني،أن المرحلة التي تمر بها السودان الان هي مرحلة تعدد الكتائب، مثل كتائب زيادة الإنتاج، وكتائب إلكترونية لمواجهة الحرب النفسية التى تسعى لهزيمة الشعب نفسيا، مشيدًا بجهود الدفاع الشعبى والقوات المسلحة وحرس الحدود والدعم السريع، مشددا على أن السلام يحتاج إلى قوة تحميه .