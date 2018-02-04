4 أطعمة مفيدة لأصحاب الضغط المرتفع

نورة الشهري (صدى):

يُعد ارتفاع ضغط الدم، أحد الأمراض التي يعاني منها الكثير من الأشخاص بشكل مزمن، بل ويتعايشون معها، لكنهم لا يعملون أنه مع الوقت يمكن أن يسبب تلف الأوعية، والإصابة بأمراض القلب والكلى، وفي هذا السياق، يُقدم ” صدى ” بعض الأطعمة المفيدة لأصحاب الضغط المرتفع.

يُعتبر اللبن خالي الدسم والزبادي، مصدر قوي للكالسيوم والدهون القليلة، وهما العنصران الأساسيان في اتباع نظام غذائي يقلل ارتفاع ضغط الدم، كذلك الثوم، حيث يساعد الثوم على خفض الضغط المرتفع، وتعزيز توسع الأوعية والشرايين؛ لخفض ضغط الدم.

ويساعد تناول الموز أيضًا، على خفض ضغط الدم، فهو غني بالبوتاسيوم، كما أثبتت أحد الدراسات أن 100 جرام من الشيكولاتة الداكنة، يرتبط بخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة لضرورة تناول الشوفان، فهو يحتوي على عناصر ذات نسبة ألياف عالية وصوديوم منخفض، ما يجعل تناوله وسيلة لخفض الضغط.