اكتشاف 385 منحوتة حجرية عمرها 385 ألف سنة في الهند

نيودلهي(صدى):

اكتشف فريق من علماء الآثار الفرنسيين والهنود مجموعة من الأدوات المنحوتة بالحجر في ” اتيرامباكام ” ، يرجع تاريخها إلى 385 ألف سنة، وبرغم أن الاعتقاد السائد سابقا كان يشير إلى أن أقدم هذه الأدوات الحجرية يرجع إلى منطقة ” لوفالوا ” الفرنسية التي ترجع إلى 300 ألف سنة في القرن الـ19.

ثم قام أحد العلماء بدراسة رواسب تركها هذا البركان والتي كانت تختفي فيها هذه الأدوات الحجرية؛ والتي تشير إلى أن الرجل الأوروبي الأول هو الذي صنعها وكان يستخدمها منذ أكثر من 120 ألف سنة، وانتقلت وتطورت مع تنقلات هذا الرجل إلى أفريقيا

كما أكد عالم هندي أن هذا التطور في صناعة الأدوات الحجرية، يرجع إلى الإنسان الأوروبي الأول، والذي خرج من أفريقيا، وأن هذه الصناعة استمرت لنحو 172 ألف عام، وتركوها بعد ثورة بركان ” توبا ” في سومطرة.