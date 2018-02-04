وفاة فتاة بسبب اصطحابها لـ ” الموبايل ” بحوض الاستحمام

موسكو(صدى):

لقيت فتاة تدعى ” كسينيا ” والبالغة من العمر 12 عاماً، مصرعها صعقاً بالكهرباء، وذلك على أثر اصطحابها للهاتف الذكي الخاص بها، أثناء دخولها ” الحمام ” ، وذلك بمدينة ” سيبربوخوفسكي ” في موسكو.

حيث كشفت مصادر عن وقوع الهاتف الخاص بالفتاه في حوض الاستحمام، وذلك بعد أن أخذته معها داخل دورة المياة لرغبتها في استماع الموسيقى، بينما كانت والدتها تقوم بتحضير العشاء، فتتوجه للحمام لتجد ابنتها متوفاة في المياة داخل حوض الاستحمام.

يذكر أن الكثير من الأطباء قد حذروا من استخدام الهواتف الذكية في حمامات السباحة والمياة.