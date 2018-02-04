بالفيديو.. لقطات للجيش اليمني والمقاومة من المعركة الدائرة بالبيضاء

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات للجيش الوطني اليمني والمقاومة من المعركة الدائرة في محور ناطع بمحافظة البيضاء.

وتدور معارك بين الجيش اليمني ومليشيا الحوثي الإرهابية، لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرتهم وإعادة أمن واستقرار اليمن وذلك بماسعدة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.

وتمكن الجيش من إحراز تقدماً بمختلف المحافظات، وقتل العشرات المليشيا الإرهابية في تعز والجوف وصعدة والبيضاء.