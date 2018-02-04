خليط سحري تناوليه قبل النوم لتتخلصي من وزنك الزائد بسرعة

أماني الغامدي(صدى):

تعاني معظم النساء من الدهون المتراكمة في الجسم خاصة في منطقة البطن. فقد أصبح الوزن الزائد مشكلة العصر التي يعاني منها الرجال والنساء وحتى الأطفال، وذلك بسبب العادات السيئة التي أصبحت جزء من روتيننا اليومي مثل عدم ممارسة التمارين الرياضية، الوجبات السريعة، التغدية الغنية بالدهون والسكريات، والعديد من العوامل التي تتسبب في هذا المشكل الصحي والجمالي.

وتتسبب السمنة أو تراكم الدهون في الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية مثل مرض السكري، أمراض الأوعية الدموية والقلب، الكوليسترول. لذا ينصح باتباع نظام غدائي متوازن غني بالمواد الغدائية المفيدة لصحة الجسم، ممارسة النشاط البدني بإنتظام، واتباع الوصفات الطبيعية لتخسيس الوزن الزائد.

وإليك وصفة طبيعية لتحضير شراب التخسيس طبيعي:

المكونات:

125 غ الفجل

3 الليمون

3 ملاعق كبيرة من العسل

– الإعداد: حضري العصير من 3 ليمونات ثم أضيفي الفجل، وضعيهم في خلاط كهربائي حتى يمتزج المكونين، ثم أضيفي العسل وامزجيهم، وصبي الخليط في زجاجة وضعيها في الثلاجة.

وبعدها، تناولي ملعقتين من هذا الشراب في اليوم قبل الوجبات لمدة 15 يوماً، وكرري هذه العملية 3 مرات في السنة للتخلص من الوزن الزائد طبيعياً بدون عمليات الشفط. ومع هذا العلاج يجب أن تتبعي نظاماً غدائياً إلى جانبه مع ممارسة الرياضة بشكل منتظم للحصول على النتائج المطلوبة.