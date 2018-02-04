الأمير سعود يشيد بإصرار وتحدي الفنانة التشكيلية ” هيلة “

عادل الحربي (صدى):

أشاد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، بالفنانة التشكيلية الشابة من ذوي الاحتياجات الخاصة هيلة بنت عبدالمحسن المحيسن.

واستقبل الأمير سعود الفنانة الشابة ووالدها في مكتبه بديوان الإمارة، مؤكدًا أن الفن التشكيلي رسالة إنسانية سامية لمخاطبة مختلف الأجناس، قائلًا ” يعبر عن هويتنا وتاريخنا وحضارتنا “.

وأشار إلى أن ما قدمته ” ابنتي هيلة ” يعد أروع أنواع الإصرار والتحدي، حيث لفتت الأنظار برسمها للوحاتها التشكيلية عن طريق أقدامها وأجادت الفن في كافة لوحاتها، متمنيًا لها التفوق والمزيد من النجاحات.

ومن جانبها عبرت الفنانة التشكيلية هيلة المحيسن ” التي ولدت من غير ذراعين ” عن شكرها لأمير المنطقة الشرقية على استقباله ودعمه واهتمامه المستمر.