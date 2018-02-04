العصيمي: لا صحة لمنع الطلاب من استخدام الجوال داخل المدارس

عادل الحربي(صدى):

كشف المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، عن حقيقة ما أثير بشأن عدم السماح للطلاب باستخدام الجوالات داخل مدارس، نافياً صحة هذه الأنباء.

وأكد ” العصيني ” ، أنه لم يصدر من الوزارة قرار بهذا الشأن، سوى ما تحدث به وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حينما تم إطلاق مشروع مبادرة التحول نحو التعليم الرقمي.