العصيمي: لا صحة لمنع الطلاب من استخدام الجوال داخل المدارس
كشف المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، عن حقيقة ما أثير بشأن عدم السماح للطلاب باستخدام الجوالات داخل مدارس، نافياً صحة هذه الأنباء.
وأكد ” العصيني ” ، أنه لم يصدر من الوزارة قرار بهذا الشأن، سوى ما تحدث به وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حينما تم إطلاق مشروع مبادرة التحول نحو التعليم الرقمي.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7934 ] نشر منذ 49 دقيقة
يليــــــت والله تِمنــــــــعونـهم يـــــــــكون أبـــــــرَك لــــــــــهم .🙄🤔🧐🤔🙄.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24189 ] نشر منذ 28 دقيقة
طيب