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العصيمي: لا صحة لمنع الطلاب من استخدام الجوال داخل المدارس

العصيمي: لا صحة لمنع الطلاب من استخدام الجوال داخل المدارس
عادل الحربي(صدى):

كشف المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، عن حقيقة ما أثير بشأن عدم السماح للطلاب باستخدام الجوالات داخل مدارس، نافياً صحة هذه الأنباء.
وأكد ” العصيني ” ، أنه لم يصدر من الوزارة قرار بهذا الشأن، سوى ما تحدث به وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حينما تم إطلاق مشروع مبادرة التحول نحو التعليم الرقمي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7934 ] نشر منذ 49 دقيقة

يليــــــت والله تِمنــــــــعونـهم يـــــــــكون أبـــــــرَك لــــــــــهم .🙄🤔🧐🤔🙄.

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