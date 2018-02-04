سيدات المبارزة يحققن برونزية في الشارقة

نواف السالم(صدى):

أحرز، اليوم الأحد، الفريق الوطني للمبارزة المشارك في دورة الألعاب العربية الرابعة للأندية للسيدات، المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الفرق لسلاح الشيش ” فلوريه ” .

وقال الحساب الرسمي للجنة الأولمبية على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ” سيدات المبارزة السعودية يحققن برونزية مسابقة سلاح الشيش ” ، وذلك في المسابقة التي تستضيفها إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

وأضاف الحساب، أن الفريق الوطني يضم كلًا من: بروق السدحان، وأريج عابد عابد، وزينة ميقاني، وندى عابد، ولما الفوزان.