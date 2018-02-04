” الزغيبي ” يكرم القائمين على الملحقية الثقافية بالقاهرة

القاهرة(صدى):

أشاد رئيس شركة تطوير الخدمات التعليمية السعودية الدكتور محمد بن عبد الله الزغيبي، بدور الملحقية الثقافية في القاهرة وما تقدمه لدور النشر الحكومية والأهلية من دعم، بالإضافة إلى التصميم الرائع لجناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 49.

وكرم ” الزغيبي ” كلًا من الأستاذ عبدالله بن عبد العزيز الحمد رئيس الشئون الدراسية والأكاديمية بالملحقية الثقافية، والأستاذ عبد الرحمن العواد مدير مكتب الملحق الثقافي، والأستاذ عمر بن عبد العزيز الرشيد القسم الثقافي بالملحقية الثقافية، والأستاذ فهد عبد الرحمن الهديان رئيس اللجة الإدارية بالملحقية، والأستاذ حماد سعد العروان نائب رئيس اللجنة الإدارية بالملحقية، والأستاذ محمد حسن بالمركز الإعلامي للملحقية، والأستاذة نورة البقمي العلاقات العامة بالملحقية، والأستاذ طلال محمد الحيالي العلاقات العامة الملحقية الثقافية، والأستاذة سجى عارف بجريدة الجزيرة السعودية؛ لتفانيهم وإخلاصهم في العمل وأدائهم المتميز بالجناح في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد أن اللافت للنظر هو المشاركة الواسعة لجناح المملكة في معرض القاهرة للكتاب التي تؤكد أهمية الثقافة في بناء الإنسان والتواصل الثقافي بين الشعوب، حيث كان قد زار الجناح.