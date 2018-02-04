ألمانيا تستقبل أول طفل تنتمي عائلته لـ ” داعش “

برلين(صدى):

أعلنت السلطات الألمانية في برلين، عن استقبالها لأول الأطفال الذين ينتمون لعائلات ألمانية انضمت لصفوف تنظيم داعش الإرهابي في دولتي العراق وسوريا، وذلك منذ يومين، حيث كانت القوات العراقية قد ألقت القبض على الطفل ووالديه، خلال العام الماضي، في مدينة ” تلعفر “.

ووفقاً لما أكدته السلطات الألمانية، فإن هذا الطفل لم يتم ذكر اسمه، وذلك بموجب قوانين حماية الطفولة، حيث أنه يبلغ من العمر أربعة عشر شهراً فقط.

حيث وُلد الطفل في ” تلعفر ” العراقية، أثناء سيطرة التنظيم الداعشي الإرهابي عليها، ثم

عاد الطفل للإقامة مع جده، وذلك بعد استمرار احتجاز أبويه في العراق، واللذان من المفترض أن يوجه الإتهام لهم بتورطهما مع داعش الإرهابية.

يذكر أنه قد تمت مفاوضات واختبارات بيولوجية معقدة، تطلبتها إجراءات إعادة أطفال داعش الأجانب إلى أوطانهم، حيث وجد أن هناك أكثر من مائة طفل، تعمل ألمانيا حالياً مع الحكومة العراقية على تنفيذ فحوصات الحمض النووي لهم، وذلك في سبيل لإثبات نسبهم لوالديهم من حاملي جوازات السفر الألمانية.