معسكر خاص للاعبي مصر في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

يحضر منتخب مصر، لإقامة معسكر خاص، للمحترفين بالدوري السعودي؛ لعدم فقدان لياقتهم البدنية.

وفي هذا السياق، أوضح أسامه نبيه مدرب منتخب مصر الأول أن دوري المحترفين من المقرر أن ينتهى منتصف أبريل، ولن يتدرب اللاعبون المحترفون هناك فترة طويلة، وبالتالي سيتم استدعاء اللاعبين المحترفين المختارين للانضمام للمنتخب وعمل برنامج تدريبى لهم، لعدم فقدان لياقتهم البدنية لحين الانطلاق المعسكر الرسمي للمنتخب.

يجدر الإشارة إلى أن دوري المحترفين يضم بين صفوف أنديته 12 محترف مصري، هم: عصام الحضري، عماد متعب، مصطفى فتحي، شيكابالا، صالح جمعة، أحمد الشيخ، حسين السيد، محمود كهربا، مؤمن زكريا، عمرو بركات، ومحمد عطوة