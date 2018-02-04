” البيئة ” تسجل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في وادي الدواسر

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، حيث تم تسجيل إصابة واحدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في وادي الدواسر.

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 5562 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 121حالة إيجابية، وتم التخلص من 2212 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلاغين واحد، فيما بلغت عدد الاستفسارات 12 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.