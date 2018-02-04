التحقيق في واقعة ضرب معلم لطالب وإصابته بالليث

نايف السالم(صدى):

صرح مدير تعليم محافظة الليث مرعي البركاتي، عن تلقي إدارته شكوى من ولي أمر أحد الطلاب تفيد بأن أحد المعلمين قام بضرب ابنه الذي يبلغ 9 سنوات، مسببًا له إصابة.

وأضاف ” البركاتي ” أنه تم تكليف إدارة الإرشاد بزيارة المدرسة والتحقيق في الواقعة، كما ستتم إحالة القضية للمتابعة الإدارية والشؤون القانونية لتحديد العقوبة تبعًا لما سيؤول إليه التحقيق.

وفي السياق نفسه، أكد ولي أمر الطالب أنه راجع المركز الصحي وحصل على تقرير يثبت إصابته ابنه بكدمة في الساق اليسرى؛ لتعرضه للضرب.