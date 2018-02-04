إقالة مدرب ديبورتيفو لا كورونيا بعد الهزيمة أمام ريال سسوسييدا

نواف السالم(صدى):

أقال نادي ديبورتيفو لا كورونيا، مديره الفني كريستوبال بارالو، اليوم الأحد، الذي شغل المنصب منذ أكتوبر الماضي.

وقال النادي في بيان له إن مجلس الإدارة قرر إيقاف كريستوبال بارالو عن ممارسة مهام منصبه كمدرب للفريق الأول؛ موجهًا الشكر للمدرب على جهوده خلال فترة توليه المنصب.

يجدر الإشارة إلى أنه تم إقالة ” بارالو ” ؛ على خلفية الهزيمة التي لحقت بالفريق أمام ريال سسوسييدا بنتيجة 5 أهداف مقابل لاشي، في إطار الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.