مشاريع صحية وتطويرية بانتظار أمير مكة في الطائف.. غدا

عبد العزيز القثامي(صدى):

في إطار جولاته السنوية على المحافظات، والتي ستبدأ غداً الإثنين، يطلق صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، مجموعة من المشاريع الصحية بالطائف.

وتشمل الزيارة افتتاح هذه المشاريع، وتفقد أخرى تحت الإنشاء، ومشاريع في مرحلة وضع حجر الأساس، وتشمل المشاريع الصحية بالطائف: برج النساء والولادة، و الأبراج السكنية والنادي الترفيهي، وحدة الطب النووي، مستشفى أم الدوم العام، مستشفى المحاني العام، افتتاح مستشفى المحاني المرحلة الأولى، ووضع حجر الأساس للوحدات المتخصصة.

وتشمل المشاريع التطويرية، تطوير أقسام العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، تطوير مستشفى الصحة النفسية، تطوير الأقسام الحرجة بمجمع الملك فيصل، تطوير أقسام الطوارئ بمستشفيات تربة-الخرمة، تطوير أقسام مستشفى الأطفال، تشغيل وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات الطرفية.

كما تتضمن المشاريع التطويرية، تأثيث وتجهيز وتحسين بيئة، تشغيل أقسام الأشعة المقطعية، إحلال 5 مراكز نموذجية للرعاية الصحية وتجهيز وتأثيث 18 مركزًا صحيًا مستحدثًا، إحلال وتطوير المبنى الرئيسي والبنية التحتية لشبكة المياه والحريق بمستشفى الصحة النفسية، مشروع إنشاء سكن الممرضات بمستشفى أم الدوم، مشروع إنشاء المستودعات المركزية للتموين الطبي المرحلة الاولى، تطوير سكن الممرضات بمركز صحي السر، توريد وتركيب نظام كاميرا مراقبة بمستشفى رنية.