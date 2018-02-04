بالفيديو.. حشرات قادرة على التمويه والتخفي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، مقطعاً مصوراً، يظهر فيه نوعاً من الحشرات التي تستطيع التخفي في عدة أشكال مختلفة.
حيث ظهرت قدرة هذا النوع من الحشرات على الاختفاء و التمويه، وذلك خلال مقطع الفيديو التي تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، فاستطاعت الحشرات التخفي في اشكال أوراق خضراء، كما أمكنها اتخاذ إحدى أشكال الورود البيضاء والوردية.
من بديع صنع الخالق
حشرات قادرة على التمويه والإختفاء على اشكال اوراق خضراء أو وردة بيضاء ووردية pic.twitter.com/bSpzQYmyXO
— هاشتاق العرب (@TheArabHash) February 4, 2018
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