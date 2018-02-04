منذر آل الشيخ يفضح مزاعم ” الجزيرة ” ويلقنها درسا قاسيا

طلال الضوي(صدى):

هاجم رجل الأعمال منذر آل الشيخ مبارك، اليوم الأحد، قناة ” الجزيرة ” القطرية، في ظل استمرارها في الترويج لمظلوميتها بشأن المقاطعة العربية.

وواصلت ” الجزيرة ” استفزازها من خلال نشر فيديو يزعم معاناة القطريون؛ لاستمرار المقاطعة، وارتفاع تكلفة رأس الإبل إلى 1100 مقابل الانتقال من المملكة إلى قطر.

ولقن ” آل الشيخ ” منصة قطر الإعلامية درسًا قاسيًا، عبر ” تويتر ” حيث غرد قائلًا : ” الجواب الصحيح أن هذه الإبل كانت في السعودية تأكل وتشرب وتتنقل دون أن تدفع قطر ريال واحد اليوم هذا البند فقط يوضح كيف كان خيال المآتة و تنظيم الحمدين، يقتات من سفر الخير ثم يغدرون بل ويلبسون ثوب الشريف! الحشيمة لأهلنا عرب قطروإلا لزذنا في السرد دون منة ” .