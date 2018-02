محمد صلاح يتصدر البرومو الدعائي لليفربول لمواجهة توتنهام

نشر نادي ليفربول على الحساب الرسمي له على موقع ” تويتر ” برومو قصير عن مواجهة الريدز الهامة في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد أمام توتنهام هوتسبير فى الجولة الـ26 من البريميرليج.

حيث تضمن الفيديو المواجهة الخاصة التي ستجمع محمد صلاح أمام غريمه هاري كين مهاجم السبيرز، معل العلم أنهم يتنافسان وبقوة على لقب هداف البريميرليج، حيث سجل صلاح 19 هدفا بفارق هدفين عن كين المتصدر.

The Reds are back at Anfield. Who's ready? 🔴🔴🔴 pic.twitter.com/rXIoApCJDr

— Liverpool FC (@LFC) February 4, 2018