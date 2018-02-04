بالصور.. ” مرور مكة ” يشن حملة لضبط المخالفات بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

أطلقت إدارة مرور مكة المكرمة، حملة لضبط النظام في العاصمة المقدسة، والحد من الحوادث المرورية، وذلك من خلال ضبط ومراقبة المخالفات الضارة بالسلامة العامة.

وأكد مدير إدارة المرور بالعاصمة المقدسة، أن هذه الحملة قد جاءت في سبيل الحفاظ على سلامة الطرق وانسيابية حركة المرور بـ ” مكة المكرمة ” ، مشيراً لأهمية دور قائد السيارة ذاته في الإلتزام بالأنظمة المرورية.

فيما جاءت أبرز تلك المخالفات في: مخالفة السرعة، والتضليل، والمراوغة، وكذلك تجاوز الإشارة الحمراء على الطرق الدائرية والشعاعية للعاصمة المقدسة.

كما تم ضبط المخالفات المؤثرة بالسلب على انسيابية الحركة المرورية، ومنها: الوقوف الخاطئ والمزدوج.

