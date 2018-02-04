” زي لوف ” ينضم لصفوف العنابي

نواف السالم(صدى):

أنهت إدارة نادي الفيصلي، اليوم الأحد، إجراءات تسجيل اللاعب والمهاجم البرازيلي ” زي لوف ” ، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية من قبل شريك النادي الطبي ” Physiotrio ” .

وذكر الحساب الرسمي للفيصلي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن اللاعب يعد ” آخر استقطابات الفريق لهذا الموسم، كما تم تقديم اللاعب بشعار النادي صباح اليوم بتواجد رئيس مجلس الإدارة الاستاذ فهد المدلج . ”

وجدير بالذكر أن لوف سبق له تمثيل عدد من الإندية الكبيرة مثل نادي جنوي الإيطالي و سانتوس البرازيلي و الشباب الإماراتي، كما يعد إضافة قوية لصفوف العنابي.