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” زي لوف ” ينضم لصفوف العنابي

” زي لوف ” ينضم لصفوف العنابي
نواف السالم(صدى):

أنهت إدارة نادي الفيصلي، اليوم الأحد، إجراءات تسجيل اللاعب والمهاجم البرازيلي ” زي لوف ” ، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية من قبل شريك النادي الطبي ” Physiotrio ” .

وذكر الحساب الرسمي للفيصلي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن اللاعب يعد ” آخر استقطابات الفريق لهذا الموسم، كما تم تقديم اللاعب بشعار النادي صباح اليوم بتواجد رئيس مجلس الإدارة الاستاذ فهد المدلج . ”

وجدير بالذكر أن لوف سبق له تمثيل عدد من الإندية الكبيرة مثل نادي جنوي الإيطالي و سانتوس البرازيلي و الشباب الإماراتي، كما يعد إضافة قوية لصفوف العنابي.


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