1000 طالب وطالبة من تبوك ضمن اختبار مقياس الموهبة

محمود البلوي(صدى):

قال مدير إدارة الموهوبين بتعليم منطقة تبوك، علي الرميش، إن ما يزيد عن 1000 طالب وطالبة من مدارس تبوك، شاركوا في اختبار مقياس موهبة، المنعقد يوم الجمعة والسبت من المركز الوطني للقياس.

وأشار ” الرميش ” ، إلى أن عدد الطلاب الذين تم إجار المقياس عليهم بتبوك وصل إلى 328 طالباً في جميع الصفوف المستهدفة.

يأتي المقياس في إطار مراحل المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط والثالث والسادس الابتدائي، وتشرف عليه الإدارة العامة لرعاية الطلاب الموهوبين بوزارة التعليم.