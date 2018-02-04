” وزير البلدية ” يلقي اللوم على أجهزة الوزارة بعد تأخر إنجاز المعاملات

عادل الحربي (صدى):

أثار تأخر إنجاز المعاملات ب ، استنفار الوزير عبد اللطيف آل الشيخ، وذلك بعد إلقاء اللوم على أجهزة الوزارة؛ حيث وجَّه تعميمًا لكافة الأمانات والبلديات طالب فيه عدم التأخر في إنجاز المعاملات.

وفي هذا السياق أوضحت مصادر، اليوم الأحد، أن وزير الشؤون البلدية والقروية، وجَّه تعميمًا عاجلًا لكافة الأمانات والبلديات، وكذلك الإدارات العامة بالوزارة، محذرًا فيه من التأخر في إنجاز المعاملات، ومؤكدًا على إنجازها في الوقت المناسب لها؛ حتى لا يتم التقصير في أداء الواجبات وتعطيل الحقوق والمصالح، وإلقاء اللوم على أجهزة الوزارة.

يُذكر أن وزير شئون البلدية، شدد في تعميمه على سرعة إنجاز المعاملات الواردة من المقام السامي والديوان الملكي والمجلس الاقتصادي والتنمية، وكذلك المعاملات الواردة من الهيئات الرقابية والمعاملات المتضمنة.