” أرامكو ” تعلن أسعار الخام العربي الخفيف في آسيا وأمريكا وأوروبا خلال مارس

عادل الحربي(صدى):

أعلنت شركة أرامكو، اليوم الأحد، إبقائها على السعر الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في مارس القادم دون تغيير عند 1.65 دولار للبرميل.

وأوضحت الشركة أنها خفضت أسعار الخامين المتوسط والثقيل في آسيا، كما قلصت سعرها الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا في مارس بواقع 55 سنتا، ليصبح بخصم قدره 1.75 دولار للبرميل عن خام برنت.

كما أبقت على سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة دون تغيير عن الشهر السابق، بعلاوة 0.90 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت.