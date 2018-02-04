أمير مكة يبدأ جولاته السنوية على المحافظات.. غدا

نايف السالم(صدى):

ينطلق سمو الأمير خالد الفيصل، أميرم نطقة مكة المكرمة، غداً الإثنين، إلى زيارات محافظات المنطقة، في إطار جولاته السنوية، حيث يبدأ أولى زياراته بمحافظات شرق المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي سمو الأمير، الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، في إطار حرصه على تحقيق التنمية المتوازنة، وكذلك سيترأس اجتماعات المجالس المحلية، ويستعرض جوانب التنمية فيها، ويبحث أسباب التعثر لإيجاد الحلول لها.

ولأول مرة تشهد جولات أمير مكة، إطلاق ورش عمل لبحث الفرص الاستثمارية في كل محافظة وتحفيز المستثمرين على المشاركة في مشاريع التنمية.

وتنطلق الورش في 5 مواقع جغرافية تغطي كل المحافظات، بمشاركة مستثمرون وقطاعات حكومية وعددٌ من الأهالي.